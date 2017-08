Jessica Michibata, ex di Button, incinta su Instagram. Mistero su chi è il padre della bimba

Feeling summery and blessed💞👶🏼 Un post condiviso da Jessica Michibata (@jessicamichibata) in data: 11 Lug 2017 alle ore 20:21 PDT

Se il suo ex marito, Jenson Button, si consola con un'altra sexy modella come Brittny Ward , anche Jessica Michibata ha un buon motivo per sorridere. La 32enne modella giapponese, nota in tutto il mondo, è infatti in dolce attesa.Lo confermano le tante foto su Instagram: il pancino sta crescendo e la stessa Jessica, nata da papà argentino e mamma giapponese, documenta tutto sui social.«Mi sento leggera e benedetta», ha scritto la modella su Instagram.Ora è ufficiale: la modella aspetta una bimba. Resta però il mistero sull'identità del padre, che non è mai stata rivelata e che Jessica evidentemente vuole far rimanere 'top secret'.Anche con le forme addolcite dalla gravidanza, la top giapponese può vantare un fisico decisamente statuario. Jessica e Button sono stati fidanzati dal 2008 al 2014, prima del matrimonio che però è naufragato dopo appena un anno.