Estrazioni Lotto del 12 agosto. Superenalotto, nessun 6 né 5+. Prossimo appuntamento il 16/8

Sabato 12 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 22:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, questi i numeri estratti sabato 12 agosto.nessun sei, né 5+, Il jackpot diventa di 21,3 milioni. La prossima estrazione del Lotto è in programma mercoledì 16 agosto e non il 15. Martedì infatti è Ferragosto.Bari 62 51 61 48 53Cagliari 8 36 81 54 30Firenze 23 35 59 71 39Genova 18 66 58 13 14Milano 61 71 35 2 23Napoli 52 74 50 78 51Palermo 19 40 1 4 41Roma 49 59 53 72 68Torino 3 71 55 38 68Venezia 52 63 35 89 16Nazionale 8 62 46 15 613 8 18 19 23 35 36 40 49 51 52 58 59 61 62 63 66 71 74 81Numero Oro: 62la combinazione vincente del concorso n.96:6 17 32 40 44 67 JOLLY 21 SUPERSTAR 30Le quote:SUPERENALOTTOPunti 6: NESSUNOPunti 5+: NESSUNOPunti 5: 11 totalizzano Euro: 16.540,55Punti 4: 568 totalizzano Euro: 322,24Punti 3: 22.331 totalizzano Euro: 24,87Punti 2: 340.120 totalizzano Euro: 5,09SUPERSTARPunti 6SB: NESSUNOPunti 5+SB: NESSUNOPunti 5SS: NESSUNOPunti 4SS: NESSUNOPunti 3SS: 81 totalizzano Euro: 2.487,00Punti 2SS: 1.474 totalizzano Euro: 100,00Punti 1SS: 9.071 totalizzano Euro: 10,00Punti 0SS: 20.227 totalizzano Euro: 5,00Vincite Immediate: 13.491 totalizzano Euro: 337.275,00Montepremi disponibile per il prossimo concorso Euro: 21.300.000,00