Uccisa e fatta a pezzi a Roma, il fratello al giudice: "Agivo come un robot"

Sabato 19 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 09:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un interrogatorio breve, tra le mura del carcere di Regina Coeli, dove Maurizio Diotallevi resta dopo che il gip ha deciso di convalidare il fermo per l'omicidio della sorella Nicoletta. «Quando l'ho uccisa e l'ho fatta e pezzi ho agito in modo meccanico, come se fossi un robot», ha detto il social media manager sessantaduenne, accusato anche di occultamento di cadavere. Dopo aver strangolato la donna con un cinta nella notte della vigilia di Ferragosto, ha sezionato il corpo e ha rinchiuso i resti in sacchi...