Crolla il cancello di una villetta: bimbo di 4 anni muore schiacciato

Sabato 19 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 19:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un bambino di 4 anni è morto ad Anzio, schiacciato da un cancello uscito dai "binari". Vani i soccorsi prestati dal personale dell'Ares 118, intervenuto con l'elicottero "Pegaso 44" che ha la base a Latina.L'episodio è avvenuto in via Corallo, nella zona di Marechiaro. Il piccolo era in vacanza nella località balneare con la mamma e una sorellina di un anno, ospite in una casa nei pressi di quella della nonna. Nel pomeriggio la tragedia: il pesantissimo cancello è uscito improvvisamente dalle guide ed è caduto addosso al piccolo.Lo zio e altri due uomini hanno tentato di sollevare il pesantissimo cancello riuscendo però, dopo non pochi sforzi, ad estrarre il bambino che aveva già perso conoscenza. Vani i soccorsi.