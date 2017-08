Terrorismo, Roma si blinda: ipotesi barriere ai Fori Imperiali e via del Corso

Sabato 19 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 15:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Barriere con new jersey o fioriere in via del Corso e via dei Fori Imperiali, stop agli Ncc in piazza del Campidoglio, ossia alle auto a noleggio che in molte occasioni con grossi van con vetri oscurati, presidi più diffusinei punti sensibili della Capitale. Sono alcune delle ipotesi che, a quanto si è appreso, sarebbero emerse oggi nel corso nella riunione del Comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza, convocato dopo l'attentato di Barcellona. A Roma potrebbero essere presto installate nuove barriere in punti sensibili della città, ovvero luoghi particolarmente affollati o zone pedonali. Tra le ipotesi in campo che verranno valutate in una tavolo ad hoc tra Campidoglio e prefettura di Roma c'è la possibilità di mettere barriere, come new jersey o fioriere, in via del Corso e in via dei Fori Imperiali. Le barriere non chiuderebbero il traffico in maniera completa, ma parziale, e potrebbero creare dei percorsi a zin zag per contrastare un eventuale attacco terroristico come quello avvenuto a Barcellona. Il tavolo tra prefettura e Comune di Roma avrà anche il compito di valutare l'impatto sulla viabilità determinato dall'installazione delle nuove barriere che integreranno i presidi delle forze dell'ordine.In azione, anche una "stretta" con controlli maggiori su veicoli come camion e ncc. Nello specifico, si punta a rafforzare le misure di sicurezza anche in piazza del Campidoglio, ipotizzando di vietare l'accesso alla piazza alle auto a noleggio, in molte occasioni dei van con vetri oscurati. L'idea sarebbe quella di vietare l'accesso dalla strada che sale da via della Consolazione. Si derogherebbe solo al trasporto dei disabili. Durante il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, «sono stati confermati tutti i dispositivi di sicurezza già in atto ed estesi ad altre zone della Capitale, ove è previsto un elevato afflusso di persone», rende noto il prefetto Paola Basilone. Al tavolo hanno preso parte i vertici delle forze di polizia e dell'esercito, nonché il vicesindaco di Roma, Luca Bergamo.