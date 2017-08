Scena horror sull'A20. Braccio tranciato a un romano, caccia al pirata della strada

Un uomo senza il braccio sinistro, che gli era stato appena tranciato da un auto che lo aveva investito ed era fuggita, è stato soccorso dalla polizia mentre vagava in stato confusionale lungo l'autostrada A20 Messina-Palermo, all'altezza dello svincolo di Milazzo. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, l'uomo, di 31 anni, un romano in vacanza in Sicilia, si era addormentato nel pullman preso a Roma e, accortosi di aver superato la fermata a cui sarebbe dovuto scendere, avrebbe chiesto all'autista di scendere dal mezzo per procedere a piedi; la vittima sarebbe stata investita mentre camminava nella corsia di emergenza. I poliziotti sono riusciti a recuperare l'arto tranciato. L'uomo è stato trasportato in ospedale dove i sanitari stanno cercando di attaccargli il braccio. La polizia sta indagando per trovare il pirata della strada.

Domenica 13 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 22:53