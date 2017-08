Roma, zainetto sospetto alla stazione della metro San Paolo: stop al servizio della linea B

Venerdì 18 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 08:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È stato interrotto stamani intorno alle 7 per poco meno di un'ora il servizio della linea B della metropolitana di Roma tra Magliana e Garbatella per un intervento delle forze dell'ordine alla stazione di San Paolo. Lo comunica, via Twitter, l'Atac. A far scattare l'intervento degli agenti di polizia, a quanto si apprende, la presenza di uno zainetto sospetto.L'intervento delle forze dell'ordine è terminato poco dopo e il servizio, comunica l'Atac, intorno alle 8 era in corso di normalizzazione. I controlli degli agenti hanno infatti dato esito negativo. All'interno dello zainetto, abbandonato sulla banchina, c'erano solo degli indumenti da lavoro.