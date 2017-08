Roma, paura per un falso allarme in via Tagliamento: sul balcone due ragazzini con fucile giocattolo

ROMA - Paura in via Tagliamento per quello che poi si è rivelato un falso allarme. Alcuni abitanti di un palazzo hanno chiamato la Polizia per segnalare che due persone stavano armeggiando con un fucile dal balcone di casa, all'altezza del numero civico 10. Sul posto sono intervenuti gli agenti dei commissariati Salario, Parioli e Vescovio oltre ad alcune Volanti. Quando i poliziotti sono entrati nell'appartamento si sono trovati davanti due ragazzini con un fucile giocattolo. I giovani sono stati portati in Commissariato e adesso rischiano una denuncia per procurato allarme. ,

