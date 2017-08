Roma, toro spunta in autostrada: fino a 10 km di coda sull'A1

Sono sull'autostrada di ritorno dall'Austria e mi ritrovo un toro sulla carreggiata. SEI SEMPRE UNICA MIA CARA ROMA — liberté.🌬 (@believeinmusic_) 18 agosto 2017

Un toro è entrato in autostrada e ha attaccato una camionetta dei carabinieri.

A.C.A.B

All Cow Are Beautiful. — L'Allocco (@urlucon) 18 agosto 2017

Venerdì 18 Agosto 2017

Code chilometriche, questo pomeriggio, sull'A1 in direzione Firenze, all'altezza di Roma Nord. Esodo e controesodo estivi, tuttavia, in questo caso c'entrano poco: a causare quasi 10 km di coda, infatti, è stato un toro comparso all'improvviso nel bel mezzo del traffico autostradale.L'animale è entrato lungo la carreggiata al chilometro 527,400, all'altezza di Fiano Romano e ha rischiato di mettere a rischio la sua stessa incolumità, oltre a quella degli sbigottiti automobilisti che se lo sono ritrovato davanti. Per mettere in sicurezza l'animale è stato necessario l'intervento di carabinieri, polizia e personale della società Autostrade.Forze dell'ordine e militari sono riusciti ad attirare l'animale verso il bordo della strada e a indurlo ad allontanarsi dall'autostrada, conducendolo verso i campi dove è stato catturato. Secondo alcuni testimoni, il toro avrebbe anche tentato di 'caricare' una camionetta dei carabinieri.Le reazioni degli automobilisti coinvolti sono state variegate: c'è chi si lamentava per la lunga coda e chi invece ha scherzato sul singolare rallentamento.