Olio per motori versato nella fontana dei Tritoni alla Bocca della Verità

Una sostanza oleosa è stata versata all'interno della fontana dei Tritoni, in piazza Bocca della Verità, al centro di Roma. La fontana è stat riaperta nel pomeriggio. Le indagiii ai carabinieri del comando di Roma Piazza Venezia e personale della Soprintendenza Capitolina dopo la segnalazione da parte di alcuni passanti. Nei pressi é stata trovata una tanica di olio per motori. Indagini in attesa di quantificare il danno.

I lavori di edificazione della fontana iniziarono nel 1717 per volontà del pontefice Clemente XI Albani. Il progetto, che si ispira alla fontana del Tritone di Gian Lorenzo Bernini, si deve all'architetto Francesco Carlo Bizzaccheri che ideò, in omaggio al pontefice, una vasca ispirata alla stella ad otto punte dello stemma della famiglia Albani. Al centro di questa si eleva una scogliera ornata da ciuffi di vegetazione, scolpita da Filippo Bai. Sopra la scogliera due tritoni inginocchiati, con le code incrociate, scolpiti da Francesco Moratti.