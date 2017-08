Roma, tenta di derubare un anziano. Diciannovenne romeno rischia il linciaggio

Giovedì 10 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 12:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Un 19 enne rom aggredisce un anziano per rubargli la collanina d'oro e scappa. Un automobilista assiste alla scena e lo insegue. Insieme ad altri cittadini, circondano e bloccano il giovane che a quel punto si è ritrovato ad un passo dal linciaggio.L'intervento dei Carabinieri ha "salvato" il piccolo delinquente che è finito in caserma. E' la parabola andata in scena ieri in tarda serata di un ragazzo, Faul Alin Ignat, nato nel 1998, di origine romena, domiciliato presso il campo nomadi di via Collatina, nullafacente e già noto alle forze dell’Ordine, che è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria. La segnalazione al 112 e l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Roma Torpignattara che giunti in piazza dei Gerani hanno dovuto salvare il nomade dalla rabbia di residenti ed automobilisti per il vile gesto poco prima compiuto.Il nomade 19enne, Il tutto ha avuto inizio ieri, in tarda serata, quando un romano di 78 anni, a spasso con la moglie per le vie del quartiere, alla ricerca di un po’ d’aria fresca, è stato aggredito alle spalle dal 19enne, che con un’azione fulminea è riuscito a strappare la collana d’oro dal collo dell’uomo, facendo cadere a terra. Poi la fuga. Un’automobilista in transito ha assistito alla scena e ha inseguito il giovane fino a piazza dei Gerani dove, con l’aiuto di alcuni cittadini, lo hanno accerchiato e bloccato.Nel frattempo è giunta la chiamata al NUE 112. I militari sono stati costretti a farsi largo tra le decine di persone che si erano radunate attorno al giovane e hanno dovuto sottrarlo con forza dal linciaggio. Il giovane è stato ammanettato e portato subito in caserma mentre la vittima è stata accompagnata in ospedale per essere medicata. La collana d’oro è stata rinvenuta nelle tasche del rapinatore ed è stata poi riconsegnata alla vittima mentre, il 19enne è stato trattenuto in caserma, in attesa di essere accompagnato in mattinata presso le aule del Tribunale di Roma, a piazzale Clodio, per la celebrazione del rito direttissimo.