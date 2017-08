Schianto nella notte a Tor Marancia: morta 18enne, un ferito grave

Venerdì 18 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 10:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Incidente mortale poco dopo l'una della notte in via Tor Marancia 28, dove una Fiat 500, guidata da un giovane romano di 23 anni, per cause da accertare ha sbandato e colpito ad alta velocità 3 auto in sosta, una Toyota Rav4, una Nissan Micra e una Twingo. Nella carambola è morta una ragazza di 18 anni, anche lei di Roma, che sedeva accanto al conducente della Fiat 500. Il ragazzo invece è rimasto ferito ed è stato portato in codice rosso all'ospedale San Giovanni. Sul posto una pattuglia della polizia locale del X Gruppo Mare. Sono in corso le indagini per appurare le cause dell'incidente, mentre il giovane conducente è stato sottoposto ad alcol e droga test di cui si attendono gli esiti.