Roma, grande incendio a Villa Massimo, fiamme e fumo: paura tra i residenti

Paura a Villa Massimo, sulla Nomentana, per un grande incendio scoppiato intorno alle 12. Il rogo è divampato in breve tempo. Sul posto i vigili del fuoco che hanno forzato i cancelli della villa e sono entrati con il camion per spegnere le fiamme. La villa era chiusa e per rompere i lucchetti hanno dovuto utilizzare una motosega. Non ci sarebbero feriti.Solo due giorni fa all'interno della villa era stato scoperto un camping abusivo all'aperto dove vivevano alcuni senza tetto che utilizzavano fornelletti elettrici per cucinare. Ancora da chiarire le cause del rogo.