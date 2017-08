Roma, si incendia villino alla Giustiniana. "Un morto, due in salvo dalle finestre"

in via del Prato della Corte, a perdere la vita un uomo di 70 anni. Sul posto vigili del fuoco e polizia, che indaga sulla vicenda. Secondo quanto si è appreso, in casa c'erano anche la moglie della vittima e un ospite, che sono riusciti a mettersi in salvo lanciandosi dalle finestre. Dalle prime informazioni, sembra che la vittima avesse difficoltà di deambulazione e si dovesse aiutare con un bastone. Ancora da accertare le cause del rogo, divampato intorno alle 3,30 della notte scorsa. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco, con due autobotti e agenti del commissariato Flaminio.

Un villino rurale alla, quartiere all'estrema periferia settentrionale di, è stata devastata da un incendio. Si registra, purtroppo, un morto. L'incendio si è verificato