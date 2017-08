Filmati hard e video di abusi sulla compagna nel pc di casa: arrestato chirurgo tossicodipendente

Conservava nel computer di casa i filmati dei maltrattamenti sessuali compiuti nei confronti della compagna nonchè degli incontri hard che avrebbe avuto con altre persone. È quanto, stando a quanto si è appreso, sarebbe emerso dalle indagini che hanno portato in carcere il chirurgo ortopedico P.F. di 55 anni. L'uomo, a quanto riferito, è stato per diversi anni in servizio all'ospedale Grassi di Ostia per poi essere trasferito in un'altra struttura sanitaria.



Negli ultimi mesi però sarebbe stato a casa in malattia. Le indagini della squadra mobile della polizia di Stato capitolina sono iniziate dalla denuncia sporta dalla sua compagna che ha riferito agli investigatori una serie di abusi sessuali, lesioni e maltrattamenti, aggravati dall'uso di cocaina e crack, da parte del medico, di cui sarebbe stata vittima da diverso tempo. La relazione tra i due durava da diverso tempo, ma negli ultimi mesi sarebbero iniziate le violenze probabilmente a causa dell'uso delle sostanze stupefacenti. La stessa relazione aveva quindi subito uno stop.



La presenza dei filmati sul computer nella disponibilità anche del figlio di dieci anni, a quanto riferito, ha determinato l'ipotesi di reato di corruzione di minorenne configurata nei confronti dell'uomo. Stando a quanto si è appreso, l'eventuale visione di tali filmati da parte del ragazzino sarebbero serviti, per l'indagato, «a farlo crescere». Gli elementi probatori raccolti, si sottolinea, confermerebbero chiaramente le accuse nei confronti dell'uomo. Sono inoltre in corso verifiche della Postale sul computer per verificare l'eventuale sussistenza di altre ipotesi di reato.

Mercoledì 9 Agosto 2017