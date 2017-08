Grosso ramo trancia i cavi del tram che passa dietro al Colosseo: paura tra i passeggeri della linea 3

Giovedì 10 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 19:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un grosso albero è caduto in via del Parco del Celio, tagliando di netto i cavi del tram della linea 3 e 8. Sul posto sono intervenute imemdiatamente le pattuglie della polizia Roma Capitale e i vigili del fuoco.La strada è stata momentaneamente chiusa per permettere il taglio del fusto e il ripristino della sicurezza. Poi toccherà ai tecnici dell'Atac aggiustare la linea aerea del tram.