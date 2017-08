Banconote false, coppia catturata: attenti al trucco del mezzo biglietto

Banconote false, arrestati due spacciatori di euro contraffatti. Una coppia è stata fermata dai carabinieri di Ronciglione, in via Tor Tre Teste a Roma, al termine di una complessa indagine. I fermati sono stati trovati in possesso di circa 4.000 euro di banconote «tarocche». Le indagini sono iniziate a seguito di numerose segnalazioni in merito alla circolazione di banconote false di ottima fattura. Gli arrestati sono due trentenni, una donna dell'est Europa e un romano. L'accusa è falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate, nonché detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina. I militari avevano da tempo dato vita ad una specifica attività investigativa dopo che alcune delle vittime avevano consegnato ai carabinieri il denaro falso: le banconote presentavano delle caratteristiche tali da indurre in errore anche i commercianti più esperti quali la grammatura della carta utilizzata e la fedeltà nel riprodurre le caratteristiche di sicurezza.



In alcuni casi sono state tagliate a metà banconote vere poi sapientemente riattaccate ad altre metà false così da indurre in inganno anche cambiamonete automatici e distributori di benzina self service. I carabinieri si sono messi al lavoro e risalendo la filiera della spendita hanno individuato un covo nella Capitale dove, in un appartamento di Tor Tre Teste, c'era uno strano andirivieni. I militari hanno sorpreso la coppia in possesso di più di 40 banconote di vario taglio palesemente contraffatte, nonché cocaina e materiale usato per il taglio e confezionamento di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'udienza di convalida, avvenuta nella mattinata, tutto l'impianto accusatorio è stato confermato dall'autorità giudiziaria che ha convalidato gli arresti e messo ai domiciliari l'uomo con precedenti per gli stessi reati.

