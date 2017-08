Guardia giurata si spara alla testa: trovato in auto dai passanti

Venerdì 18 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 12:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tragedia questa mattina a Ponte Galeria. Una guardia giurata si è tolta la vita sparandosi in testa con una pistola all'interno della sua auto, in via Franco D'Amico. Sul posto le volanti del commissariato San Paolo, che indaga sul caso. A dare l'allarme un passante che ha notato il vigilante, vestito con la divisa, riverso all'interno di una Smart parcheggiata. Secondo prime informazioni, l'uomo che si è suicidato ha un'età compresa tra i 35 e i 40 anni.