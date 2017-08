Piove a Roma: non accadeva dal 19 maggio. Ma dura pochissimo

Torna la pioggia a Roma. Una copiosa ma breve precipitazione ha bagnato il centro storico della capitale. Non accadeva dal 19 maggio quando, per due giorni, sulla capitale si abbatté un nubifragio con alberi caduti su veicoli in transito, automobilisti feriti, stazioni della metro sott'acqua, strade e scantinati allagati.



Più recente, a fine luglio, il violento nubifragio con grandine ai Castelli Romani, con danni alle coltivazioni e ai celebri vigneti castellani, attorno alla Capitale. Roma è tuttavia ancora in emergenza idrica perché nei primi venti giorni di luglio è caduto il 73% di pioggia in meno, peggiorando una situazione che nei primi sei mesi dell'anno aveva già visto una costante diminuzione delle precipitazioni. La crisi idrica è peraltro critica in tutto il Lazio dove si ricorda un nubifragio che il 15 luglio, circa un mese fa, ha causato notevoli disagi in particolare a Cassino, in provincia di Frosinone, con diversi alberi abbattuti.

Sabato 12 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 13:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..