Rissa nello stabilimento, turista di 22 anni grave dopo un pugno. Aggressore è 20enne di Roma

Un turista tedesco di 22 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate dopo aver battuto la testa al culmine di una lite scoppiata la scorsa notte in uno stabilimento balneare del centro in cui era in corso una serata.



Il presunto responsabile dell'aggressione, un 20enne romano in vacanza in Abruzzo, è stato rintracciato ed identificato dalla Polizia: verrà denunciato per lesioni. Attorno alle 4.30 del mattino i due - il 22enne era insieme ad altri otto connazionali e il 20enne insieme ad un altro giovane romano - hanno iniziato a discutere all'interno dello stabilimento, probabilmente per futili motivi.



La lite è proseguita all'esterno del locale, dove il romano avrebbe colpito con un pugno il tedesco che, cadendo a terra, ha battuto la testa. È stato soccorso e trasportato in ospedale. Sottoposto ad accertamenti, è stato ricoverato nel reparto di Neurochirurgia, in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Volante che hanno ricostruito l'accaduto e rintracciato il presunto aggressore.

Giovedì 10 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 20:59