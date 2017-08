Non ha il bilancino e va al Carrefour per pesare un etto di hashish, 25enne nei guai

Non ha il bilancino di precisione per pesare l'hashish così decide di andare in un supermercato, ad Ostia, e pesare la droga sulla bilancia nel reparto frutta e verdura. Il fatto risale a giovedì scorso quando il giovane di 25 anni è stato scoperto dai commessi del supermercato a pesare un panetto di circa 100 grammi di hashish.



I commessi hanno avvertito il responsabile della sicurezza e chiamato i carabinieri, dopo aver scattato qualche foto con i cellulari. Il giovane, tra l'altro, era accompagnato da un amico al quale doveva cedere una parte dello stupefacente.



Una volta scoperto dal personale del supermercato ha offerto parte dell'hashish anche ai commessi. I carabinieri giunti sul posto lo hanno perquisito e gli hanno trovato in tasca anche 30 grammi di marijuana. Per il 25enne sono scattate le manette, mentre l'amico che lo accompagnava è stato segnalato come assuntore.

Domenica 13 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 17:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..