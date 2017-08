Roma, guasto alla Metro A: interrotto anche il tratto Termini-Battistini

Il calvario degli utenti Atac non ha tregua. Per un "inconveniente tecnico" la Metro A stamani è stata interrotta anche tra Termini e Battistini. Attualmente il servizio è ripreso solo tra Battistini e Ottaviano. Atac spiega che si tratta di un problema "a un treno presso la stazione Barbierini". Ancora disagi, dunque, per i turisti e i romani rimasti in città. "Ci hanno fatto scendere dal treno - racconta una commessa che lavora in Centro storico - e alla fine sono dovuta arrivare al lavoro a piedi". Fino al 3 settembre, invece, è chiuso il tratto fra Termini e Arco di Travertino, sostituito dai bus navette.



Inferociti gli utenti che all'account twitter della municipalizzata dei trasporti sull'orlo del collasso per i conti dissestati, scrivono: "Servizio imbarazzante. Un sabato di agosto pieno di turisti e metro A praticamente fuori uso". E un altro: "Ci hanno fatto salire sul treno a Termini per poi farci scendere per prendere una navetta che non c'è". Intanto alle 10.50 @infoatac informa che l'interruzione è ridotta tra Termini e Ottaviano. In pratica quasi l'intera linea A è servita al momento dai bus sostitutivi.



Interrotta anche la Ferrovia regionale Roma-Viterbo-tratta extraurbana tra le stazioni di Castelnuovo- e Catalano. Anche in questo caso per "inconveniente tecnico a treno". Sulla ex Roma Nord, il 7 agosto, il comitato dei pendolari ha inviato un esposto alla Procura chiedendo di fare luce sul record di corse saltate e cancellate improvvisamente oltre alle riduzioni già programmate dell'orario estivo ora in vigore.

