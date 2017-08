di Lorenzo De Cicco

Lunedì 21 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 18:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il treno corre sui binari della metro B, ma le porte rimangono aperte. Per cinque stazioni, dalla fermata di Quintiliani fino a Rebibbia, non interviene nessuno. L'incidente è avvenuto ieri, alle sei del mattino. «Le porte sono rimaste bloccate a metà alla stazione di Quintiliani - racconta Stefano Bortoloni, il passeggero che ha ripreso il guasto - Sono sceso tre fermate più tardi e ho provato a cercare un addetto di stazione per segnalare il malfunzionamento. Ma non c'era nessuno».