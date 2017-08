Ferragosto, romani in vacanza e ladri d'appartamento al lavoro: sessanta arresti in 48 ore

Sabato 12 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 12:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Roma si svuota per il lungo ponte di Ferragosto. Quattro giorni in cui la città cambia volto: nelle strade del centro quasi solo turisti, le periferie che diventano deserti. Ma i controlli delle forze dell'ordine non si fermano. I carabinieri del Comando Provinciale, ad esempio, stanno portando avanti a pieno ritmo i servizi di prevenzione e controllo del territorio scattati all’inizio della bella stagione nella Capitale così come in tutto il territorio della provincia.Nelle ultime 48 ore i militari hanno compiuto 60 arresti, mentre ammontano a 47 le persone denunciate a piede libero per vari reati, un dato notevolmente in crescita rispetto agli anni passati. I reati perseguiti vanno, principalmente, dal furto alla rapina, dallo spaccio di stupefacenti alle molestie. Dei 60 arresti totali, sono 14 quelli scattati nei confronti di pusher sorpresi a detenere, coltivare o a spacciare droga.Proprio su questo fronte, i carabinieri della stazione San Lorenzo in Lucina hanno arrestato un 17enne romano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività, nata dalle segnalazioni di alcuni residenti di un condominio di via Ugento, ha consentito ai carabinieri di individuare l’abitazione del 17enne, dove sono stati rinvenuti 1,1 Kg di cocaina nascosti nella camera da letto.Un altro pusher è stato scovato dai carabinieri di Tor Vergata a Torre Gaia. L’uomo, un 31enne romano già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, durante un controllo nella sua abitazione è stato trovato in possesso di oltre 2 Kg di hashish e della ragguardevole somma di 105mila euro in contanti, generoso frutto della sua indomita attività illecita. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli.Sul piano del contrasto ai reati predatori, i carabinieri della Compagnia San Pietro hanno arrestato una banda di tre cittadini sudamericani – due uomini e una donna – che avevano fatto razzia di prodotti cosmetici e capi di abbigliamento del valore di diverse centinaia di euro in alcuni negozi della zona di via Ottaviano.In via Principe Eugenio, all’interno di una nota gelateria divenuta punto di riferimento di cittadini e turisti in cerca di ristoro nelle calde serate estive della Capitale, i carabinieri di piazza Dante hanno arrestato un cittadino peruviano e una donna cubana sorpresi mentre stavano tentando di rubare il portafogli ad una 16enne romana in fila per prendere un gelato.A Grottaferrata, i militari hanno arrestato un cittadino albanese di 39 anni scoperto - a piedi scalzi - sul pianerottolo di un’abitazione in cui era riuscito a entrare, forzando una finestra posta al primo piano dello stabile, per mettere a segno un furto approfittando dell’assenza dei proprietari.I militari del Nucleo Radiomobile di Roma, infine, sono stati chiamati ad intervenire a seguito del furto di una chitarra subìto da un musicista di strada nella zona della stazione Termini. I militari, in breve tempo, sono riusciti ad acciuffare il responsabile – un cittadino albanese di 41 anni – che è stato trovato ancora in possesso dello strumento e di alcune dosi di hashish e marijuana.Non meno importanti le quotidiane attività di prevenzione e controllo svolte in favore della sicurezza stradale: nella sola giornata di ieri, infatti, più di 1000 persone e circa 650 veicoli sono passati sotto la lente dei posti di controllo.