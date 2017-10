Fiamme nella tarda serata di ieri in una scuola materna di via Natale Prampolini, in zona Ponte di Nona, alla periferia di Roma. Lo si apprende dai vigili del fuoco, impegnati a lungo a spegnere le fiamme. L'incendio ha coinvolto almeno tre locali. Non si registrano feriti, complice la tarda ora in cui l'incendio si è sviluppato e l'assenza di personale nell'edificio

