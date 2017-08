Fiamme lungo il Raccordo Anulare, chiusa la complanare esterna: traffico in tilt all'altezza della Pisana

Caos su Gra per un incendio scoppiato a La Pisana. Anas ha fatto sapere che «a causa di un incendio che si è sviluppato ai bordi della sede stradale è provvisoriamente chiusa la complanare esterna del Grande Raccordo Anulare di Roma al km 64.500, nei pressi dello svincolo Pisana. Le due carreggiate principali, invece, rimangono percorribili senza limitazioni in entrambe le direzioni. Sul posto sono presenti le forze dell'Ordine, i Vigili del Fuoco e l'Anas per la gestione della viabilità al fine di ripristinare la completa circolazione il prima possibile».

Domenica 20 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 17:10