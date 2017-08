Roma si svuota, i cinghiali ne approfittano. Invasione sulla Cassia, video su Facebook

Sabato 12 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 17:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Roma si svuota per il ponte di Ferragosto, ma i cinghiali che ormai fanno capolino per rovistare tra i rifiuti abbandonati ai lati dei cassonetti, non vanno in ferie. Un branco di cinghiali che grufola tra i rifiuti noncurante delle auto in zona Cassia è stato filmato con il telefonino da alcuni residenti.Scene ordinarie ormai a Roma, soprattutto in prossimità delle aree verdi, di cui la Capitale è ricca. Il video è stato postato su Facebook dal consigliere regionale Fdi Fabrizio Santori. "Stiamo assistendo a un fenomeno di urbanizzazione di questi animali, che da selvatici stanno diventando parte della fauna urbana a causa di un mancato controllo delle nascite e proliferazione - afferma -. Animali attratti inoltre dalla spazzatura che non viene ritirata da Ama. I cinghiali trovano facilmente il cibo tra i rifiuti, e ormai più puntuali degli addetti alla raccolta, conoscono gli orari in cui poter trovare maggior cibo. Il pericolo, ovviamente, è di vedersi sbucare all'improvviso un intero branco affamato, rischiando incidenti o di essere aggrediti". Sott'accusa "la totale assenza di programmazione sulla manutenzione e cura del verde e della città in genere".Nella stessa zona, a marzo, un centauro di 49 anni, Nazzareno Alessandri, morì schiantandosi contro un cinghiale che nel buio sbucò sulla strada dal parco dell'Inviolatella.