Schiaffi tra grillini nel IV Municipio: si dimette l'assessore coinvolto

aveva colpito il consigliere grillino Domenico Milano . L'assessore ai Lavori pubblici del IV Municipio si dimette dopo gli schiaffi. Martedì mattina, nella sede del Municipio in via Tiburtina, Alessandro Pirrone

dimissioni e relativa ordinanza di cessata collaborazione con l'assessore Alessandro Pirrone dopo i fatti avvenuti ieri

la presidente del Municipio Roma IV Roberta Della Casa, M5S.

Al dottor Pirrone vanno i miei ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi e per il sostanziale contributo all'attività della Giunta. Questa Amministrazione si dissocia da qualsivoglia forma di violenza fisica e verbale, senza entrare nel merito delle singole vicende. L'obiettivo è rispettare il mandato elettorale; abbiamo un territorio per cui lavorare e non abbiamo intenzione di fermarci!».

