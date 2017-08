Aprilia, auto fuori strada nella notte: muore un uomo

Domenica 13 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 10:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tragico incidente nella notte ad Aprilia. Un'auto - probabilmente una Ford - è uscita fuori strada mentre percorreva via Carroceto. La vettura è finita in una cunetta, per cause da accertare. Un uomo di 46 anni a causa del sinistro ha perso la vita. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Aprilia. Il 118 ha soccorso i feriti. Non è ancora chiaro come lauro si uscita fuori strada, dai primi rilievi si tratterebbe di un incidente autonomo.