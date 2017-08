Ubriaca al volante e contromano, travolge le auto in sosta e si ribalta -Foto choc

Ubriaca al volante, guida contromano e travolge auto in sosta. Paura nella notte ad Albano. Una donna di 36 anni Albano alle 4 ha percorso contromano via Aurelio Saffi, è finita addosso ad alcune auto in sosta e poi si è cappottata al centro della carreggiata. L'automobilista è stata soccorsa dai carabinieri della stazione di Albano e da una ambulanza del 118. In ospedale è stata sottoposta all'alcol test ed è stato accertato che era ubriaca, con un tasso molto al di sopra di quello consentito. Per lei sono scattate tutta una serie di sanzioni, il ritiro della patente, il sequestro del mezzo e la denuncia per guida in stato di ebbrezza, inoltre dovrà risarcire i danni per le auto danneggiate che erano in sosta. La 36enne ha riportato anche alcuni traumi e ferite.

Lunedì 14 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 12:23