Nudi davanti al Duomo di Milano, le foto denuncia di Selvaggia Lucarelli

Venerdì 20 Ottobre 2017

Nudi in piazza davanti al Duomo. Le foto condivise su Facebook da Selvaggia Lucarelli sono l'ennesimo, vergognoso esempio, di degrado nelle grandi città.Dopo Roma e Firenze, anche Milano non sembra essere da meno ed ecco che spuntano gli scatti di tre persone, tre turisti spagnoli due donne e un uomo: lui è completamente nudo ed esibisce le sue grazie con grande divertimento, le donne invece sono senza maglietta, in reggiseno che lo spalleggiano nel siparietto.A denunciare i fatti è, appunto la nota giornalista, che condivide le foto inviatele dal fratello sul suo profilo commentandole indignata