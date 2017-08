Modella rapita a Milano: scatta in Inghilterra un altro arresto, è il fratello del sequestratore

La polizia inglese ha arrestato a Tividale, nelle West Midlands, Michal Konrad Herba, 36 anni, fratello di Lucasz Herba, 30enne polacco di Birmingham in custodia in Italia per il sequestro della modella britannica Chloe Ayling. Ne dà notizia l'agenzia Pa, secondo cui il fermo è avvenuto su richiesta delle autorità italiane che avevano emesso un mandato di cattura. Il sospetto dovrà comparire domani di fronte alla Westminster Magistrates Court di Londra.

