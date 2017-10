Violenze sessuali su cinque modelle, fotografo rischia cinque anni di carcere

MILANO - Il pm di Milano Cristian Barilli ha chiesto una condanna a 6 anni di carcere nel processo con rito abbreviato a carico di un fotografo franco-algerino di 50 anni, che lavorava nel campo della moda, arrestato dai carabinieri lo scorso dicembre per aver molestato cinque modelle, costrette a subire atti sessuali, e per aver sfruttato la prostituzione di altre due giovani. La sentenza del gup di Milano Ilaria De Magistris è prevista per il prossimo 7 novembre.



Le indagini erano scattate nell' aprile del 2015, quando due amiche, una studentessa serba di 26 anni e una hostess croata 30enne, che nel tempo libero lavoravano come indossatrici, avevano denunciato agli investigatori di essere state più volte molestate dal fotografo. In particolare, secondo l'imputazione, in più occasioni l'uomo, tra marzo e aprile del 2015, con la scusa della realizzazione di servizi fotografici nella sua abitazione-studio in zona Niguarda, dopo aver stordito le modelle facendo bere loro «ingenti quantitativi» di alcol, le avrebbe costrette a subire palpeggiamenti, toccamenti e altri abusi.



Oltre che di cinque episodi di violenza sessuale, il fotografo deve rispondere anche di violenza privata, per aver impedito a una delle ragazze di uscire dalla casa-studio dopo averla molestata. E anche di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, per aver organizzato, in almeno due occasioni, incontri sessuali a pagamento dai quali intascava circa il 40% della somma pagata dai clienti alle ragazze. Avrebbe incassato, in totale, circa 600 euro tra novembre e gennaio del 2014.

