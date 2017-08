Donna trovata morta con la gola tagliata a Milano: si indaga per omicidio

Venerdì 18 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 11:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una donna è stata trovata morta con la gola tagliata nel bagno della sua abitazione di via Belvedere ain provincia di Milano. Sul caso indagano i carabinieri ipotizzando l'omicidio.Secondo quanto riferito dai carabinieri, a dare l'allarme è stata la figlia della donna, che aveva 73 anni. Ha cercato al telefono la madre, che viveva sola. Non avendo risposta ha deciso di passare da lei. Quando è arrivata all'appartamento di via Belvedere a Rho ha trovato la porta socchiusa, l'appartamento in ordine. La madre era riversa in bagno in una pozza di sangue con la gola tagliata. I carabinieri non hanno dubbi. Si tratta di omicidio: in casa non c'era l'arma del delitto.