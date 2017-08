Biglietti aerei falsi: decine di famiglie truffate da una finta agenzia viaggi

Martedì 15 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 09:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Biglietti aerei falsi e mete impossibili da raggiungere. Amolte famiglie hanno denunciato di essere state truffate da una finta agenzia viaggi.I lettori che hanno segnalato questa storia raccontano che molte delle persone cadute nella trappola non sono italiane e desideravano tornare a casa, nel loro Paese. Hanno raccontato quel che gli è capitato con la speranza di mettere in guardia potenziali clienti. Denunce sono in nostro possesso.