Auto fuori strada finisce nel canale: un morto e tre dispersi tra cui un bimbo

Un incidente terribile avvenuto alle 20.30 di domenica sera. Una Peugeot 307 è uscita di strada, ha sfondato il guard rail ed è finita nel canale, in comune di Truccazzano (Milano) sulla Rivoltana tra Milano e Cremona. Tragico il bilancio, Un uomo è morto e altre tre persone, una coppia e un bambino, risultano disperse. L'allarme è stato dato intorno alle 20.30 dagli occupanti di un'altra automobile che hanno assistito alla scena: l'auto, è uscita di strada, ha sfondato il guard rail e si è inabissata. La forte corrente ha trascinato l'automobile e i suoi occupanti per oltre un chilometro e mezzo prima che i soccorritori, subito accorsi sul posto, potessero localizzarli, 4 ore dopo. Secondo quanto riferito da un conoscente, alla guida dell'automobile c'era un cinquantenne di Pioltello, il cui corpo è stato recuperato dai sommozzatori dopo l'una di notte.Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, i carabinieri di Cassano D'Adda - intervenuti insieme ai sanitari del 118 - non sono ancora riusciti a mettersi in contatto con la famiglia del cinquantenne, anche per accertarsi che in macchina insieme a lui ci fossero realmente altre persone.