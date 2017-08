Il venerdì nero sulle spiagge campane: tre morti travolti dalla mareggiata

Venerdì 11 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 12-08-2017 09:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Venerdì nero sulle spiagge campane: è di tre il bilancio delle vittime del mare in tempesta, forza quattro. Tutte travolte dalle onde, risucchiate dalla corrente. L'ultima, in ordine di tempo, aveva solo 18 anni. È Alessia Piatti , annegata a Ischia dove era in vacanza con due amiche. Fatale è stato anche l'urto con le rocce, verso cui l'hanno scaraventata le forti correnti.Fin dalla mattina i vari stabilimenti balneari avevano alzato bandiera rossa: segnala ai bagnanti il divieto di entrare in acqua e persino di avvicinarsi alla riva. Alessia, però, ha deciso di fare una passeggiata sulla battiggia. Questione di secondi. «È stato un attimo, lei era sulla riva e non aveva intenzione di entrare in acqua», hanno raccontato i soccorsi.Ma nulla ha potuto contro un mulinello. «L'ha travolta e l'ha trascinata via. Abbiamo assistito impotenti al suo annegamento». La ragazza, che avrebbe compiuto 19 anni tra qualche mese, è morta davanti alle compagne con cui aveva fittato un monolocale. Quando la guardia costiera ha recuperato il corpo, era ormai troppo tardi.Altra tragedia a Sorrento. Qui a farne le spese è stato Agostino Navarro , 31 anni, ex assessore e consigliere comunale di Volla per il Partito democratico e molto impegnato nel mondo del volontariato. In molti lo consideravano una promessa della politica campana. Si trovava sulla scogliera insieme alla compagna, quando i due sono stati trascinati in mare dalle onde. Lei è stata rianimata, mentre per lui non c'è stato niente da fare. Angelo Ferraioli , 51enne di Nocera Inferiore e odontoiatra, stava tentando di salvare la figlia 16enne in mare su un materassino, in un lido di Santa Maria di Castellabate, nel Cilento. Ma è stato risucchiato dalla corrente e trascinato via per diversi metri. Brutti momenti li hanno vissuti anche i tre uomini della guardia costiera che hanno tentato di soccorrerlo: erano a bordo di un gommone che è stato rovesciato, per poi spiaggiarsi.Una storia a lieto fine è, invece quella che vede protagonisti due ragazzini che, al lido d'Ischia , rischiavano di affogare. Sono stati salvati da due bagnini. (r.r.)