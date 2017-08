Maxi rissa in strada a Napoli con le bottiglie in pugno Video

Sabato 19 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 19:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ancora risse, sangue e violenza al Vasto, a Napoli. Questa volta il caos scoppia in via Venezia dove - come mostrato dal video girato dai residenti in strada - alcuni extracomunitari hanno iniziato a picchiarsi, anche impugnando le bottiglie. Subito è accorsa la folla dopo aver udito le urla, ma il litigio è proseguito sino all'area di Porta Capuana. A raggiungere il posto però, sono anche le forze dell'ordine. Ennesimo pomeriggio di follia, insomma, in uno dei quartieri più caldi e caotici della città.