Trinciatrice di mais gli amputa i piedi, gravissimo un giovane di 31 anni

BERTIOLO (Udine) - Gravissimocon un ragazzo di 31 anni del posto che ha riportato l'di un piede e una lesione gravissima anche all'altro, tanto che si teme possa venire amputato anche quello. Lesione anche a una gamba con unaÈ successo questa mattina di domenica 13 agosto, in un campo di mais dove alcuni agricoltori stavano trinciando il mais. Per cause in corso di accertamento il ragazzo, che era nell'appezzamento a piedi, non si sa per quale motivo, è stato tavolto dalla trinciatrice che gli ha tagliato i piedi.Alle sue grida disperate accorsi tutti i presenti che hanno chiamato aiuto. Sul posto è giunta il personale medico del 118 che lo ha soccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Codroipo, oltre agli ispettori dell'azienda sanitaria. È stato accolto all'ospedale di Pordenone in elisoccorso. È molto grave.