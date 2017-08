"Stuprarono in tre una ragazzina 12enne". Scarcerato a Trieste uno dei profughi accusati

Giovedì 10 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 09:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

TRIESTE - Il Tribunale del Riesameche, su ordine del gip del capoluogo giuliano, lo scorso 27 luglio ha portato in carcere un cittadino afghano e due pakistani, profughi ospitati in strutture del capoluogo giuliano, con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 12 anni ospite di una struttura residenziale cittadina.Uno dei tre è stato scarcerato, mentre gli altri due (Muhibullah Zerani e Arif Hussain) restano in carcere anche se con motivazioni fra loro diverse. Ad essere rilasciato è il pachistano, di 19 anni. A suo carico evidentemente mancano delle prove schiacchianti. Era stato rinchiuso nel carcere di Pordenone. Glinei confronti della minorenne erano stati ripetuti nel tempo, in particolare nei mesi di maggio e giugno. Il primo, che riguarda la posizione di Zerani, sulla Scala dei Giganti, che porta nel parco di San Giusto, nei pressi di una fontana. La seconda violenza sessuale è avvenuta nel giardino pubblico di via Giulia.