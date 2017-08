Domenica 13 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 15:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

TORINO - Fa la spogliarellista in un nightclub di Torino, l'ungherese di 31 anni ferita questa mattina da unche si è poi suicidato. Ricoverata all'ospedale Cto, i medici hanno accertato che la donna non è stata raggiunta dai proiettili sparati dall'uomo con una semiautomatica Tanfolio, la stessa arma che ha poi rivolto verso se stesso. Riporta, infatti solo escoriazioni alla testa e lesioni superficiali guaribili in trenta giorni. L'ungherese è sveglia e cosciente e, non appena i sanitari daranno l'autorizzazione, sarà ascoltata dagli investigatori della polizia.Si era invaghito della donna ungherese che ha ferito, l'uomo di 45 anni, dirigente di una azienda nel ramo della grande distribuzione, e originario di Rho. È questa l'ipotesi degli investigatori, che stanno ricostruendo i motivi della tragedia ascoltando le testimonianze di alcuni conoscenti. A quanto si apprende, la donna avrebbe voluto chiudere il rapporto.