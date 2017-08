Terremoto di 4.3 in Calabria. "Provocato da un antico oceano che sprofonda nel Tirreno"

Il terremoto di magnitudo 4.3, avvenuto nella notte in Calabria alla profondità di 227 chilometri è stato causato dallo sprofondamento di un pezzo di antico Oceano sotto il Mar Tirreno. «L'antico oceano della Tetide sprofonda sotto il mantello terrestre e si piega sotto la costa della Calabria, del Cilento e della Sicilia, dando luogo a un'attività sismica particolarmente profonda» ha detto all'ANSA Alessandro Amato, sismologo dell'Istituto nazionale di geologia e vulcanologia (Ingv), In questa regione, ha aggiunto, è attivo un processo chiamato subduzione simile a quanto accade in alcune aree dell'Oceano Pacifico e dell'Oceano Indiano: in pratica un pezzo di litosfera, che comprende crosta e mantello, e che in questo caso è il relitto dell'antico oceano, sprofonda in verticale nel mantello e genera terremoti profondi. «La profondità - ha spiegato l'esperto - è ben maggiore di quella dei terremoti che avvengono nell'Appennino e nella stessa Calabria, che è generalmente compresa tra 15-20 chilometri». La profondità elevata attutisce molto l'energia del terremoto e lo fa avvertire di meno, rispetto a quelli della stesa magnitudo che avvengono più in superficie. Dal 2005, ha rilevato Amato, nell'area ci sono stati 20 terremoti di magnitudo superiore a 3.5, di questi, 4 erano di magnitudo superiore a 4.0. Il più forte dei 20 è stato il terremoto di magnitudo 5.1 registrato nel Mar Tirreno il 17 dicembre del 2008, avvenuto alla profondità di 269 chilometri.

Una forte scossa diè stata registrata al largo della costa calabrese alle 4.38 del mattino di venerdì 11 agosto. L'Ingv ha registrato una magnitudo di 4.3 a profondità di 227 km. Proprio la grande profondità ha impedito che il sisma venisse avvertita nei vicini comuni della costa, da Paola ad Amantea. I sismologi monitorano sempre con grande attenzione questa zona visto che è molto vicina al Marsili, gigantesco vulcano sommerso in pieno Mar Tirreno.