Terremoto, nuova scossa in Centro Italia. Epicentro nel Maceratese

La magnitudo delle ultime scosse non è tale da indurre preoccupazione, ma lo sciame sismico in Centro Italia, attivatosi con la scossa del 24 agosto scorso che distrusse Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, è ancora in corso.L'ultima scossa, di magnitudo 3.1, è stata registrata alle 21.25; l'epicentro si trova nel comune di Fiastra (Macerata) e l'ipocentro è stato rilevato a meno di 10 km di profondità.Il sisma registrato questa sera segue altri terremoti di magnitudo superiori a 2 avvenuti nelle ultime ore nel cratere sismico: la scorsa notte, alle 2.49, una scossa di magnitudo 2.8 è stata registrata a Norcia (Perugia), dopo una scossa di magnitudo 3 registrata ieri mattina a Cittareale (Rieti), a pochi km da Amatrice.