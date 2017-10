Terremoto, la terra torna a tremare a Norcia: ansia e paura in Centro Italia

La terra torna a tremare in Umbria. I sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) hanno registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 alle 18.16 di oggi, venerdì 20 ottobre. L'epicentro è stato individuato a circa 3 chilometri a Est di Norcia, in provincia di Perugia, inuna zona già duramente provata dai violenti teremoti dell'anno scorso, a una profondità di circa 10 chilometri.



La scossa è stata avvertita dalla popolazione di Norcia, Sassoferrato, Tolentino e Treia, ma non si registrano danni a persone o cose.

Venerdì 20 Ottobre 2017 - Ultimo aggiornamento: 21:41