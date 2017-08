«Ho solo un po' di febbre», muore in due giorni stroncato da un batterio killer

Giovedì 17 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 13:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

E’ stato colpito da un raroche non gli ha lasciato scampo. Domenica il geometra, 74 anni, residente a Levada di Ponte di Piave ha accusato i sintomi di una. Che aveva fatto pensare a una banale infreddatura. Le sue condizioni sono però peggiorate in modo repentino. Portato all’ospedale di Oderzo è spirato martedì a seguito della gravissima quanto rara infezione chiamata “fascite necrotizzante” provocata da undella famiglia degli streptococchi. Una morte incredibile, sia per la rapidità con cui è sopraggiunta, sia per la sua ineluttabilità: nonostante le terapie praticate dal premuroso personale sanitario, non c’è stato nulla da fare. Molto noto nel circondario, avendo esercitato la professione di geometra dal 1956 al 2010. Appassionato di storia locale, aveva dato alle stampe diverse, apprezzate pubblicazioni. Diabetico, da tempo si sottoponeva alla dialisi, ma senza che ciò gli procurasse particolari problemi.