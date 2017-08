Sparatoria in strada tra famiglie rom, un video ricostruisce scontro: esplosi 15 colpi di pistola

BERGAMO - I carabinieri di Bergamo hanno diffuso oggi il video che è stato utilizzato per ricostruire nei dettagli la sparatoria avvenuta martedì pomeriggio a Trescore Balneario (Bergamo) e che ha coinvolto due famiglie rom della zona. In tutto sono stati esplosi 15 colpi di pistola calibro 9 per 21, tutti sparati con due armi e ad altezza d'uomo. Due persone sono rimaste ferite, mentre 4 sono state arrestate.Le telecamere mostrano diverse auto arrivare a tutta velocità e che si scontrano con violenza tra loro e poi i gruppi rivali che scendono dalle vetture. Seguono gli spari. Uno dei colpi centra una delle auto, una Bmw chiara, ma il resto non va a segno. Dalle pistole la rissa prosegue con gli scontri fisici: pugni, ma anche bastoni, mazze, spranghe, cric. E c'è chi corre all'impazzata nella direzione del cimitero. Due dei fuggitivi cercano riparo dalla furia dei rivali nel parcheggio del vicino ospedale. La telecamera mostra anche dei passanti che scappano terrorizzati.