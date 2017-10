Sparatoria a Crispano, teso un agguato al figlio del boss, ferita la compagna: è grave

Giovedì 19 Ottobre 2017 - Ultimo aggiornamento: 20-10-2017 09:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Spari contro il figlio del boss. Succede a Crispano, nella provincia di Napoli, dove vittima dell'agguato in tarda serata è stato, classe 1981, figlio del defunto capo clan Antonio.Cennamo è stato raggiunto solo da alcune schegge e ha riportato lievi ferite. Ad avere la peggio, invece, la compagna:, classe 1980, che era con lui ed è stata operata d'urgenza all'ospedale di Frattamaggiore.Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.I carabinieri stanno effettuando posti di blocchi, indagini e perquisizioni verso tutti i pregiudicati della zona. Non è esclusa nessuna pista.