Sesso in piazza a Genova davanti a tutti. Ira cittadini: "Non ne possiamo più"

Lunedì 14 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 18:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

GENOVA - La foto di un uomo e una donna che fannosu una panchina sta facendo il giro del web. Accade ain piazza Settembrini. In tarda serata i due sono stati immortalati in un rapporto sessuale vero e proprio. E ora rischiano una denuncia.Sembra siano ubriachi, ma ai residenti non importa. Non ne possono più del degrado della città. Il video pubblicato da "Genova Today" è esplicito e a rilanciare la performance della coppietta ci ha pensato la pagina Facebook “Cresciuti Disagiati”, aperta tempo fa da alcuni giovani genovesi con oltre 70 mila iscritti. "Non ne possiamo più", fanno sapere gli abitanti.Si tratta dell'ennesimo caso di atti osceni in luogo pubblico in questa estate rovente.