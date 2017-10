Schianto contro il bus: Armando muore dopo due giorni di agonia

Venerdì 20 Ottobre 2017 - Ultimo aggiornamento: 11:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non ce l’ha fatta, l’uomo di 82 anni rimasto ferito nell’incidente di martedì mattina lungo la strada Salaria, nelle vicinanze del bivio per la frazione di Poggio di Bretta. L’anziano è stato estratto dalla propria auto da una squadra dei vigili del Fuoco giunti velocemente sul posto, pochi minuti dopo lo scontro. Purtroppo le ferite riportate dall’uomo nell’impatto si sono rivelate particolarmente gravi e ieri mattina è avvenuto il decesso nel reparto di rianimazione delloOspedale Mazzoni dove era ricoverato. Sul posto è giunta anche una pattuglia della polizia stradale di Ascoli che ha compiuto i rilievi.La dinamica dell’incidente dovrebbe essere piuttosto chiara. Peroni stava svoltando con la propria vettura per dirigersi verso la frazione di Poggio di Bretta, dove risiedeva, proprio quando sopraggiungeva, in direzione opposta, un autobus di linea della Start che proveniva da San Benedetto scontrandosi violentemente contro l’auto guidata da Peroni. La vettura dell’anziano è andata quasi totalmente distrutta, mentre l’autobus ha subito danni sulla fiancata sinistra non particolarmente rilevanti. I passeggeri dell’autobus non hanno riportato nessuna conseguenza, se non un grande spavento.