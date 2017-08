Due nomadi in Mercedes speronano auto dei carabinieri: catturati. Due militari feriti

Inseguimento da film e paura a Santa Marinella poco dopo le 13, dove l'auto dei carabinieri è stata speronata da una Mercedes Classe B. A bordo i due nomadi. Nell'incidente un militare è rimasto ferito. La pattuglia aveva notato il passaggio con fare sospetto delle due persone nella Mercedes, quindi ha fatto inversione di marcia. I due, avendo notato i carabinieri che li seguivano hanno fatto a loro volta inversione. Quindi le due vetture si sono trovate frontalmente muso-muso.



I malviventi hanno quindi rallentato per poi accelerare all'improvviso tentando così di far sposare i militari e guadagnare la fuga sulla via Aurelia verso Civitavecchia senza però riuscirvi. Danneggiate entrambe le auto, i due hanno deciso di proseguire la fuga a piedi. Immediate sono scattate le ricerche che poco dopo hanno permesso di ritrovare l'auto abbandonata. Nella Mercedes, intestata alla moglie del 57enne in manette, sono stati trovati diversi bagagli rubati.



I due carabinieri, entrambi in servizio nella caserma di Santa Marinella, sono stati trasportati in ospedale. Soltanto uno dei due, un maresciallo è stato lievemente ferito. Il collega, un appuntato, è andato al San Paolo di Civitavecchia solo per precauzione.

La fuga è finita. I due rom che nel primo pomeriggio di oggi, a Santa Marinella, avevano speronato la pattuglia dei carabinieri facendo perdere le loro tracce, sono stati arrestati. Si erano nascosti a pochi chilometri di distanza dal luogo dell’incidente, in una zona rurale dello stesso comune in via Madonna della Visitazione. I carabinieri del Radiomobile di Civitavecchia, assieme ai militari della stazione di Santa Marinella e al Nucleo dei carabinieri della forestale, con l’intervento anche di un elicottero, hanno circondato la coppia dell’Est in una boscaglia, dove a pochi metri, in una strada sterrata di via Belvedere, avevano abbandonato l’auto, una Mercedes Classe B di colore nero. Appartenenti al campo rom della Monachina, i due nomadi, rispettivamente di 57 e 24 anni, sono stati intercettati a piedi attorno alle 19.30 a pochi metri dalla via Aurelia dai carabinieri di Santa Marinella. Questa mattina avevano messo a segno un furto a Santa Marinella, rubando i bagagli a dei turisti.